7年前許順治、李冠伶共同損壞行政院前架設之鐵拒馬、鐵鍊、鋼鎖、鐵絲等公物遭起訴後，2人主張緊急避難，並拿最高法院法官黃瑞華先前撤銷發回的判決，主張本案有公民不服從、抵抗權等適用，但台灣高等法院更一審認為，不符合緊急避難要件，判決有罪。

更一審由審判長王復生、陪席法官張紹省、受命法官遲中慧組成的合議庭認為，民眾抗議立委張慶忠讓服貿協議過關的原本訴求對象係審議該法案的立法院，其等在佔領立法院數日之方式，已使社會大眾明白知曉其等表明反對張慶忠以「不正方法」通過服貿協議之訴求。

合議庭表示，後來時任總統馬英九也同意將服貿協議退回院會重新審議時，其等之訴求已經達成，服貿協議已無法照國民黨之意思快速通過，當部分群眾不滿意而決意轉佔領行政院時，已超過其等原本集會抗議之訴求。

合議庭指出，許順治、李冠伶進入行政院時係以破壞鐵拒馬之方法，具有暴力性，且非最後不得已之手段，與緊急避難之要件不符，難認符合誤想避難而得類推適用緊急避難，故仍維持一審有罪之認定，各判刑4月。

更一審認為，檢察官對魏揚等7人犯煽惑他人犯(侵入建築物)罪部分提起上訴，因煽惑範圍最高法院判決之意見不一，惟依部分學者及最高法院較近相關判決要旨所表現之精神，合議庭認唆使或鼓動不特定人犯特定法益之犯罪，應屬教唆或幫助之範疇。

更一審認定，魏揚、陳廷豪、林建興6人自己犯侵入建築物罪之正犯行為已經原審判決公訴不受理，行政院對所有之侵入建築物罪均撤回告訴，效力當然包括教唆行為，含柯廷諭在內之教唆他人犯侵入罪部分已欠缺訴追條件，魏揚等7人之教唆行為諭知公訴不受理判決。