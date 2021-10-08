櫃買中心8日表示，明係事業公司（6804）在8日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，明係事業公司成立於1985年12月間，董事長為江永平，主要經營業務是自行車及零組件製造，送件時資本額為2億7400萬元。

明係事業公司2020年業績，營收13億6199萬元，稅前盈餘3245萬元，稅後盈餘2580萬元，每股盈餘1.04元。

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