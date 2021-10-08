明係事業8日申請上櫃案 11:522021/10/08 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心8日表示，明係事業公司（6804）在8日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，明係事業公司成立於1985年12月間，董事長為江永平，主要經營業務是自行車及零組件製造，送件時資本額為2億7400萬元。 明係事業公司2020年業績，營收13億6199萬元，稅前盈餘3245萬元，稅後盈餘2580萬元，每股盈餘1.04元。 《光電股》明基材跨服裝界 新鮮秀永續機能織物 陳柏惟涉賭稱玩「快打旋風」 機台照疑曝光 #明係 #事業 #櫃買中心 #申請上櫃案 #日送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大亞透明生活展 臺中歌劇院揭幕 04:102021/10/08 產業特刊 北市危老核准案年底衝600件 老飯店湊一咖 04:102021/10/08 產業特刊 不在籍公投 12月18日確定來不及 04:102021/10/08 焦點要聞 近8成準新香港人想置產 帶動消費有望 04:102021/10/08 焦點新聞 虹耀今采入主華光特區 親民價1398萬起 10:112021/10/08 房市新訊 推展高山農特產 霧社巴蘭市集啟用 04:102021/10/08 地方新聞 主計長說 蚵仔麵線一碗20元… 04:102021/10/08 財經要聞 超商咖啡祭優惠迎雙十 04:102021/10/08 時尚消費 等了8年多！9月住展風向球驚亮「綠燈」 02:072021/10/08 房產達人 竹縣焚化爐BOO案獲獎 2023年營運 04:102021/10/08 焦點要聞 力麗集團為醫護加油籲民眾挽袖捐血 力麗觀光送折價券 10:312021/10/08 生活 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 大陸限電炸彈快要爆了 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 - 財經 一卡通、LINE Pay Money振興券聰明買 商圈、店家、電商再加碼 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 外商壽險再傳併購 康健人壽1600億賣給安達 內部信曝光 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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