市場分析指出，人行或將降準，花旗全球市場發表報告預計人行10月降準50個基點，以留出充足空間來保護流動性免受進一步衝擊。光大證券則表示，大陸第四季貨幣政策易鬆難緊，人行將適時加大公開市場操作，或再次降準來緩解市場的階段性流動性緊張。

港股金融股8日早段上漲，保險股表現最強，中國太保漲4.6％，新華保險升4.4％，中國人壽走高3.9％，中國人保升2.4％。

香港特首最新一份「施政報告」提到，將研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。券商股向好，國泰君安升4.9％，華泰證券漲2.5％，海通證券升2.4％，中信証券漲2.1％。四大行方面，建設銀行升0.8％，農業銀行、中國銀行揚0.7％，工商銀行升0.2％。

光大證券董事總經理、首席宏觀經濟學家高瑞東認為，進入第四季後，大陸經濟增速有望小幅反彈。高瑞東分析，貨幣政策易鬆難緊，央行或適時通過加大公開市場操作，或再次降準來緩解市場的階段性流動性緊張。第二季末金融機構超儲率為1.2％，整體處於歷史較低水準。