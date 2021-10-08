超商APP也能進行輕鬆搞定領取五倍券。(取自四大超商APP頁面)

五倍券今(8日)開始領用，第一梯次完成預訂紙本五倍院的民眾一早都到原指定通路領取，有些人超快就領到，但也有人說超商現在排隊領取中。對此，有網友在「爆廢公社公開版」PO文指出，自己是選擇使用超商APP領取，比操作機台還要快，且不用排隊等！貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「真的，用APP排都不用排」。

原PO指出，自己使用超商APP領取，比操作機台還要快，且不用排隊等，機台還要跑很久，APP一下就OK了。還有網友解釋APP操作流程，透過APP五倍券領券頁面，輸入預訂/領取序號跟身分證末四碼，就會顯示條碼給店員掃描，只要再拿健保卡給店員核對就可以領券了。

不少網友更分享今日領券實況，像是「機台插入健保卡就吐單了」、「7-11機台其實也蠻快，6張卡不用5分鐘就好了」、「APP真的比機器快，好心的店員幫忙，一下就好了」、「APP真的比較方便，不過現在線上整個塞爆 ，但總比站在機台前瞎等來的方便」、「網路預約用自家APP就能換，不用在那邊排隊插卡」。也有網友呼籲不用跟人擠，到10/21之前都可以領。

其實4大超商領券除了可以透過超商事務機台進行操作外，業者皆提供手機APP讓民眾快速領券，可透過7-11、全家、萊爾富、OK mart的APP進入「振興五倍券領券專區」，接著輸入10碼預訂/領取序號(可看政府發送簡訊或是上五倍券官網查詢)、身分證末4碼，即可生成條碼再至櫃檯進行身分核對領券。(須為原本預訂時指定門市領取)