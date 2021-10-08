許多人看到蟒蛇，都避之唯恐不及，更不會讓孩子靠近蛇類。澳洲一名2歲男童竟單挑一條巨蟒，甚至抓著蛇的尾巴不放，而蟒蛇的身體長達2公尺，體型比男童還要大，驚險畫面讓人看了忍不住冒汗，而男童的父親則是在一旁為兒子加油打氣。

根據《每日郵報》報導，澳洲野生動物專家賴特（Matt Wright）從小就很喜歡動物，成年後更投身於野生動物保護工作，甚至還參與《Outback Wrangler》等多檔電視節目拍攝，在節目中他會幫忙捕捉誤闖人類生活圈的鱷魚、蛇類等具有威脅性的野生動物，並將牠們安置於其它安全的地方。

賴特似乎也想教2歲兒子班卓（Banjo）如何抓蛇，只見他將2公尺的巨蟒放在草地上，班卓在父親的引導下，大膽的抓起蛇尾，隨後使勁的往後拉，似乎想將蟒蛇控制住，隨後班卓又嚇到放手，並躲到爸爸身邊，不過賴特並未放棄，不斷為兒子打氣，喊著「把牠拉到灌木叢中，小心！牠會咬你，先去抓牠的尾巴」。

賴特也將過程拍攝下來並分享至IG，累積38萬觀看次數，不少人表示「他讓我想起鱷魚先生，他小時候應該也是接受這種教育」，但也有人覺得與蛇接觸很恐怖，指這種育兒方式並不妥當。賴特曾透露，動物唯有在感受到威脅時，才會做出自衛的反應，因此必須非常了解牠們的習性，而他在捕捉鱷魚或蛇類時，也都會保持適當距離。