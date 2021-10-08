情色教主「雪碧」2019年和已婚老闆郭柏均外遇、同居，並且還生下1女，讓郭的原配林咚咚提告求償80萬，8日該案在士林地院首次開庭，林咚咚受訪時哽咽落淚，表示與丈夫仍未離婚，本想讓事情過去就算了，但雪碧咄咄逼人，有次還公開表示「跟林咚咚同台我怕被她潑硫酸」，她因這句話決定告雪碧。

本名方祺媛的寫真女星雪碧，因拍攝一系列大膽清涼照，被稱做「情色教主」，但2019年被爆出與所屬女團「JUCCY」的老闆郭柏均有染，兩人在內湖同居還生下1女，郭的原配林咚咚，對郭、方兩人提出侵害配偶權之訴，求償80萬元。

情色教主雪碧遭控外遇人夫還生下1女。（圖／翻攝自臉書）

此外，郭柏均2020年2月開記者會時，暗示他和林咚咚生的第3個小孩「不是他的種」，讓林無法接受，為此再加告丈夫妨害名譽，求償20萬元。

林咚咚庭後接受媒體訪問，提到此事忍不住落淚，她表示本來想讓事情過了就過了，但雪碧後來上節目，有人記者問她「要不要跟林咚咚同台？」她竟回答「我怕她潑我硫酸」，林咚咚說她看到實在無法再忍，這才決定提告。

林也表示目前跟丈夫仍未離婚，但獨自照顧3個小孩，希望小孩不受影響，所以不會阻止父子接觸和會面，認為談離婚可能過一陣子再說。