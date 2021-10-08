新任新化警分局長蘇政敏。(曹婷婷攝)

台南市警察局新化分局長楊慶裕去年擔任歸仁分局長期間，偵辦長榮大學馬國女大生命案過程遭監察院彈劾，楊慶裕6日被改調非主管職務，台南市警察局長方仰寧今天主持新化分局長新卸任分局長交接。方仰寧語重心長懇切呼籲同仁莫再犯同樣錯誤。針對楊慶裕二度遭拔官，他說，沒有拔不拔官問題，只是在適當時機做適當職務安排，最終如只是申誡處分，願考量讓楊有復出機會。

方仰寧說，監察院的彈劾結果很清楚，當時如果有受理報案進行調查，犯嫌會受到約制，這也是社會大眾的共識。楊雖非直接受理的人，但偵辦過程監督責任、面對媒體的應對，是市民無法接受的，須就其主管職務做出處置，符合民眾的期待，做出這個處置。

他說，誠懇面對監察院彈劾結果，通過彈劾必須移送懲戒法院，懲戒法院最少就是申誡，先讓楊慶裕擔任非主管職務，讓他有充裕心力，面對懲戒法院官司，如判決結果是申誡，會願意考慮讓楊有復出機會。

方仰寧說，警察除看工作表現也要看做錯之後的各項行政處分，這不是拔不拔官，而是在適當時機進行調整。他說，監察院彈劾對公務人員是很嚴厲的處置，尊重監察院彈劾，他同時勉勵警察同仁以這個案子為鑑，不要再犯，要誠懇面對錯誤，確實自我反省檢討。

原新化分局長楊慶裕調職台南市警察局祕書，遺缺由警察局保安科科長蘇政敏接任，今天上午於新化分局由局長方仰寧主持卸任、新任分局長布達交接典禮。新任分局長蘇政敏，中央警察大學正科第54期畢業、交通學系研究所碩士畢業，歷任金門縣警察局金湖分局分局長、雲林縣警察局西螺分局分局長、屏東縣政府警察局潮州分局分局長、嘉義市政府警察局第一分局分局長、福建省連江縣警察局督察長、屏東縣政府警察局督察長、台南市警局督察、保安科科長等職務，學經歷豐富。