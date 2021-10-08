在中國恒大債務危機爆發後，名列百大房企的花樣年也陷入債務困境，引發市場擔憂，8日花樣年2支債券在上交所跌超20％，臨時停牌。

上交所公告，「18花樣年」8日上午交易出現異常波動，自10時09分開始暫停交易，自10時39分起恢復交易。「19花樣02」則自10時12分開始暫停交易，自10時42分起恢復交易，停牌前18花樣年和19花樣02債券價格分別下挫23％和28％。

公司先前公告顯示，花樣年控股針對發行的本金總額為5億美元於2021年到期的7.37％優先票據，提出現金要約購買尚未償還的2021年票據本金，以及於公開市場購回本金總額合共650萬美元的2021年票據。從要約收購完成及註銷購回票據後，花樣年2021年票據剩餘未償還本金額為2.06億美元。

近期大陸多家房企債務出現問題，統計自2020年以來，包括華夏幸福、恒大集團、新力控股、花樣年等在內，共有8家大陸房企遭遇不同程度的經營、債務危機。