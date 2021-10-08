電爐條鋼廠第三季淡季營運仍有不錯的表現。H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)第三季營收142.07億元，只比第二季的149.35億元新高減少4.87%，為單季次高。鋼筋大廠豐興(2015)第三季稅前獲利更是再季增12.85%，達14.19億元佳績。

東和鋼鐵9月營收為46.69億元，年增26.52%，月增1.36%，表現逐步回溫。前三季營收419.96億元，年增39.55%，維持強勢的成長力道。

第三季台灣進入夏季限電，以及東和鋼鐵轉投資的越南廠逢越南雨季及疫情影響，不利工地施工。此外，H型鋼本季價格漲勢趨緩，整體第三季價格約比第二季小漲，因此使得第三季營收下滑。

展望第四季，預期鋼價仍是穩中求漲的格局，加上第四季為傳統旺季，出貨看增，有利東和鋼鐵第四季營收回溫，法人看好第四季獲利也有機會挑戰佳績，今年全年營收、獲利均可望創新高。

鋼筋大廠豐興第三季業績再創佳績，自結9月合併稅前盈餘4.76億元，月增8.4%、年增60.8%；豐興第三季稅前獲利更是再季增12.85%，達14.19億元，每股稅前獲利約2.44元。累計今(2021年)年前三季營收274.26億元，年增39.29%；合併稅前盈餘35.15億元、年增48.2%，每股稅前盈餘6.04元。

展望第四季，迎接傳統旺季，同樣有利豐興第四季營收將優於第三季，並推升全年營收同步攀高。

豐興表示，第四季在傳統旺季、年底趕工需求帶動下，預期鋼筋市場景氣至少維持平穩。大陸「能耗雙控」政策，致許多地區停、限電，帶動部分鋼鐵合金原料價格高漲，由於公司有一部分合金原料及小型零組件來自大陸，將持續觀察大陸十一長假結束後的鋼市變化及鋼鐵原料行情走勢。