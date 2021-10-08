高雄市社會局副局長葉玉如出面說明小港某安養機構疑虐待老人一案。（高雄市社會局提供）

高雄市小港區某安養機構爆出疑似虐待老人事件，2名穿著制服的看護工，嘻笑捉弄一位坐輪椅上的老阿嬤，左右搖晃阿嬤頭部、捏阿嬤鼻子及抓頭髮等粗暴行徑，網友將影片貼至臉書「爆料公社」，引起眾人憤指：「垃圾」、「太可惡！怎麼可以這樣對老人」，而遭爆料的安養機構不願多做回應，高雄市社會局副局長葉玉如表示，下午將派員去深入了解，若調查情況屬實，依法可罰3萬以上、9萬元以下罰鍰。

被控訴的這家安養機構疑似虐待老人之事曝光後，不願意多做說明，有長輩家屬獲悉後相當驚訝，認為機構內外籍工作人員都算客氣，如今卻爆出疑似虐待老人事件，會重新檢視內部照護狀況，「就算是開玩笑也只能用說的，不能動手，若不行最差的狀況就是離開」。

對此，高雄市社會局副局長葉玉如表示，從該畫面來看，該機構人員對老人照顧上確實不妥當，但機構解釋，是因為老人家不開心，所以照顧人員想逗長輩開心，才會如此對待老人，但至於真正原因如何，下午社會局將派人員到機構調查，若有違反老人福利法第51條有虐待或照顧不當之情事，依法將予處分可罰3萬以上9萬以下罰鍰。

葉玉如說，初步了解，該事件是10月6日發生，2名看護是外籍人員，她們解釋，因為長輩不開心，才以此方式讓長輩開心，不過如此照顧方法，確實不妥當，對於有家屬反應機構有衛生上問題，下午派員前往會一併深入了解。