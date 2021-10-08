高雄市小港區某安養機構爆出疑似虐待老人事件，2名穿著制服的看護工，嘻笑捉弄一位坐輪椅上的老阿嬤，左右搖晃阿嬤頭部、捏阿嬤鼻子及抓頭髮等粗暴行徑，網友將影片貼至臉書「爆料公社」，引起眾人憤指：「垃圾」、「太可惡！怎麼可以這樣對老人」，而遭爆料的安養機構不願多做回應，高雄市社會局副局長葉玉如表示，下午將派員去深入了解，若調查情況屬實，依法可罰3萬以上、9萬元以下罰鍰。
被控訴的這家安養機構疑似虐待老人之事曝光後，不願意多做說明，有長輩家屬獲悉後相當驚訝，認為機構內外籍工作人員都算客氣，如今卻爆出疑似虐待老人事件，會重新檢視內部照護狀況，「就算是開玩笑也只能用說的，不能動手，若不行最差的狀況就是離開」。
對此，高雄市社會局副局長葉玉如表示，從該畫面來看，該機構人員對老人照顧上確實不妥當，但機構解釋，是因為老人家不開心，所以照顧人員想逗長輩開心，才會如此對待老人，但至於真正原因如何，下午社會局將派人員到機構調查，若有違反老人福利法第51條有虐待或照顧不當之情事，依法將予處分可罰3萬以上9萬以下罰鍰。
葉玉如說，初步了解，該事件是10月6日發生，2名看護是外籍人員，她們解釋，因為長輩不開心，才以此方式讓長輩開心，不過如此照顧方法，確實不妥當，對於有家屬反應機構有衛生上問題，下午派員前往會一併深入了解。
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