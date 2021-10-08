日本關東地區昨晚發生規模5.9強震，東京震度5強，是311東日本大地震後10年來東京震度最強的地震，造成電車出軌、停開、水管破裂、火災等災情；至今累計3人重傷、29人輕傷。

綜合日媒報導，這起地震發生在日本時間昨天晚間10時41分（台灣時間昨天晚間9時41分），震央在千葉縣西北部，震源深度75公里，地震規模5.9。

日本氣象廳昨天晚間第一時間推定地震規模6.1，後下修為規模5.9。

東京都足立區、埼玉縣川口市與宮代町等地觀測到最大震度5強，東京都與首都圈3縣多地觀測到震度5弱。

日本首相岸田文雄表示，這是311後東京都23區內首次發生震度5強以上的地震，他已指示相關單位採取行動，防止災情擴大。

受地震影響，昨天晚間多線電車暫時停開，許多民眾在車站排隊等計程車回家，日暮里－舍人線電車並發生電車出軌意外，3名乘客跌倒受傷；今天上午多數電車已恢復營運，不過部分車站實施人流管制，造成通勤民眾大排長龍。

內閣官房長官松野博一今天上午召開記者會表示，目前接獲報告，這場地震至今累計3人重傷、29人輕傷；曾發生2件火災，皆已滅火，多處水管漏水已陸續搶修；各地方政府共開設6處臨時收容所，收容約120名無法回家的民眾。

松野博一表示，今天上午政府各省廳派出13架直升機，巡視首都圈1都3縣的山區與丘陵地區，沒有發現特別的災情。

松野指出，今後一週內可能會再度發生最大震度5強的地震，呼籲民眾務必提高警覺。