美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，美國「深切關注」破壞台海和平的行動。

中國軍機頻頻擾台，據統計，本月1日至4日共有149架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），尤其4日有56架，是台灣的國防部自去年9月17日開始揭露共機動態以來，單日數量最多的一次。

蘇利文正在歐洲訪問，他昨天在瑞士蘇黎世會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。蘇利文今天在比利時布魯塞爾告訴BBC：「當我們看到那些從根本上破壞穩定的行動時，就會在私下及公開場合挺身而出並勇於發聲。」

被問到美國是否準備好為了捍衛台灣而採取軍事行動時，蘇利文回答：「我這麼說吧，我們現在就會採取行動試著避免那一天到來。」

記者追問，美國在今年8月自阿富汗撤軍之後，是否較不願動用武力？蘇利文說，「以阿富汗衝突為借鏡是引喻失義，大錯特錯」。

他說，美軍撤離阿富汗一事從某種意義上讓其他國家看清了美國對其他地方許下承諾的深度和程度，這樣的闡述根本就是引喻失義，是很大的錯誤。

他表示，中國會「堅定不移地捍衛自己的世界觀」，但「美國有責任與盟友和夥伴合作，表明我們的立場，為朋友挺身而出，維護我們的利益…這就是我們打算做的事。」