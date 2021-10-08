根據中國外交部官網，中俄外長7日發表加強「禁止生物武器公約」聯合聲明，指美國及其盟友在境外開展的生物實驗室等生物軍事化活動，對中俄的國家安全造成嚴重風險，也損害相關區域安全。

這份聲明並呼籲美國及其盟友「以公開、透明、負責任的態度，對其境內外生物軍事化活動作出澄清」，同時支持重啟「禁止生物武器公約」核查議定書談判，以確保美國及其盟友遵守公約規定。

聲明稱，美國及其盟友在境外開展的生物軍事化活動（美國在境外部署超過200個生物實驗室，相關活動缺乏透明度），引起國際社會對其遵約的嚴重關切與質疑。上述活動對中俄的國家安全造成嚴重風險，也損害了相關地區的安全。

聲明又稱，美國及其盟友在其境內開展的生物軍事化活動同樣引發了嚴重的遵約關切。

聲明表示，中俄敦促美國及其盟友以公開、透明、負責任的態度，對其境內外生物軍事化活動作出澄清，同時支持重啟「公約」核查議定書談判，以確保美國及其盟友遵守「公約」規定。

關於強化「公約」建立信任措施機制，聲明稱，在締約國提交的宣布資料中增加境外生物軍事化活動的資訊，將有助於填補機制空白，並增進締約國間的信任。

聲明也強調，「禁止生物武器公約」的職能，包括與聯合國安全理事會有關的職能，不應被其他機制所替代。中俄呼籲締約國制定相關執行標準、技術指南及程序，以完善調查使用生物武器事件的機制。

聲明還呼籲締約國，透過部署機動性生物醫學團隊，在發生使用生物武器事件時提供援助、開展調查，並應對各種來源的流行病。

公開資料顯示，禁止生物武器公約（Biological Weapons Convention，簡稱BWC）生效於1975年3月，是首條禁止生物武器的國際裁軍條約，其中規範締約國在任何情況下永不得取得及持有生物武器，並得在必要時尋求聯合國安全理事會協助，以追究違反生物武器公約等。