一名林姓男子為了賺取3萬元報酬，利用進口抽油煙機名義，將3.4公斤的K他命毒品夾藏在內，透過航空快遞從桃園機場走私入境，遭到海關攔截後，調查局幹員趁林男取貨時當人贓俱獲，桃園地方法院認為，林男自白坦承，又考量林在運毒非主導地位，且毒品未流入市面傷害民眾，認定林男「情堪憫恕」兩度減刑，最後依毒品罪判他2年，緩刑5年，並向公益團體提供120小時勞務，仍可上訴。

根據判決書記載，林男明與真實姓名綽號「小啃」之成年男子，於民國109 年12月間，由林男提供收件地址電話，由「小啃」以寄送包裹之方式，將K他命夾藏在抽油煙機內，透過航空快遞，自馬來西亞走私來台，並以通訊軟體Facetime通知林男包裹寄送進度。

經臺北關檢查後發覺包裹內之抽油煙機藏有重3..4公斤的K他命4 包，立刻通知調查局桃園市調查處偵辦，趁林男委由不知情之友人載他前往FedEx桃園站領貨櫃台領取時當場逮捕。

案經起訴後，法官認為，林男運輸之毒品數量非少量，對於社會及國民健康之危害固然嚴重，但考量林男僅是為了獲得新臺幣3 萬元報酬而同意收受毒品包裹，不是居於運輸毒品之主導地位，難以認定他惡性重大。

法官也認為，林男走私入境的K他命立刻遭查獲而未流通在外，並未對國人身心健康產生實害，其犯罪情節很難與意圖販賣而運輸大量毒品，導致社會治安產生重大危害之運毒集團或毒梟相比擬，且林男犯後坦承犯行。

桃園地方法院審酌，林男所犯運輸第三級毒品罪之法定本刑為7 年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金，經適用偵審自白規定減輕其刑後，最輕法定本刑仍為為3 年6 月以上之有期徒刑。

但法官認定，林男行為與其他犯罪情節相較仍嫌過重，他的犯罪情狀在客觀上足以引起一般同情，容有情堪憫恕之處，再依規定減輕其刑，判林有期徒刑2年，緩刑5年，應向公庫支付10萬元、向公益團體提供120小時勞務。