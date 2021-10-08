幼兒園小朋友戴起八方雲集贈送的防疫面罩，跟著新北兒藝節推出的「怪獸Give Me Five」舞蹈一起唱唱跳跳。（陳慰慈攝）

今年「新北市兒童藝術節」首次推出主題歌舞「怪獸Give Me Five」，讓全民皆能透過歌曲活動筋骨鍛鍊體能，未來也將透過校園推廣鼓勵新北小朋友們一起動健康，八方雲集董事長林欣怡響應活動捐贈50萬元，製作3萬6000個防疫面罩，讓新北學童們能動得健康又安心，共有334所偏鄉國小一、二年級及幼兒園受惠。

新北市副市長謝政達表示，今年「新北市兒童藝術節」因疫情關係採線上規劃，加上今年全國運動會睽違18年在新北舉辦，因此兒童藝術節結合全運會，以運動為主軸，如「怪獸Give Me Five」舞蹈推廣，就是希望能把運動帶進校園，讓小朋友喜歡運動，感謝八方雲集捐贈面罩，讓市府推行相關活動時，對兒童安全能有較好的保障。

新北市文化局局長龔雅雯說，今年「新北市兒童藝術節」結合全國運運動項目進行設計，從8月活動開始迄今，有超過1200萬人關注活動，並推出「怪獸Give Me Five」舞蹈，在市府大廳舉行的兒藝節互動式展覽到10月21日，歡迎家長帶著孩子在兼顧防疫情況下，一起來體驗動一動。

文化局補充說明，即日起至10月21日也在市府大廳規劃體驗活動，透過互動式即時影像濾鏡，與YOYO家族的草莓姐姐和星星哥哥同框跳怪獸舞，還特別加開公益場次，讓偏鄉小朋友也可以一同響應，一起當MV主角。更多活動訊息歡迎民眾至兒藝節官網以及新北市文化局臉書查詢。