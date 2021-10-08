大陸一段《大悲咒》版本的圓周率影片在網路上爆紅，一名女網友特別以《大悲咒》的旋律，將經文內容改成了圓周率，短短2天就在微博吸引逾700萬觀看次數，讓眾人打趣笑說自己被數學超渡了，應該改叫做「圓寂率」比較適合。

「3.1415926535897932...」一段圓周率的影片近日在大陸影音網站「BiliBili」爆紅，黑底白字的簡約畫面，直接列出一長串圓周率數字，讓人看得眼花撩亂，只見原PO以《大悲咒》的旋律，魔性默念出圓周率完整內容，不到3分鐘的影片曝光後隨即被轉發到微博，短短2天就吸引逾700萬網友觀看、8.5萬人按讚。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「佛光普照的圓周率」、「這哪是圓周，這是圓寂啊」、「萬萬沒想到，我被數學超渡了」、「聽得我原地出家」、「我想起我死去的數學記憶」、「我上數學課就這個感覺」、「失眠的人不用吃藥了」。

不過也有神人揪出錯處，「2：04唱錯了！把914唱成了194」、「2：08，唱反了2個數字」、「中間至少3次數字順序念顛倒了」。