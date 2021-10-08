39歲香港女星孫慧雪曾演出電視劇《衝上雲霄II》、《拆局專家》，2016年她與木材批發富二代老公羅天彥註冊結婚，隔年生下一子。港媒報導，羅天彥最近花了1145萬港幣（約4120萬台幣）買新房，卻沒登記在孫慧雪名下，她證實並解釋先前老公買房是共同列兩人名下，這次是為了投資，「主要是為了小朋友」。

孫慧雪大學時曾兼差當模特兒，之後考進無綫電視第20期藝員訓練班進而出道，她從小父母離異，由祖母扶養長大，外型甜美的她更被封為宅男女神，今年初她受訪透露跟母親失散20年，近年她想盡辦法找尋母親的下落，去年因疫情在隔離期間跟表弟聯繫上，對方問她想不想見母親，之後便傳了一張墓碑的照片給她，讓孫慧雪當下難過崩潰，直言：「我真是好傻，怎麼會一直覺得媽媽還在世上？怎麼會想的這麼美好？」

孫慧雪和老公羅天彥交往6年，期間分分合合不斷，直到2016年8月兩人才登記結婚，同年底舉行婚禮，隔年兩人就當爸媽，迎來兒子成為三口之家。孫慧雪當媽後外型依舊保養得宜，今年8月演出電影《愛還記得》，她在片中飾演女主角，還逆齡演學生妹，定裝照曝光引來粉絲大讚：「毫無違和感」。

據《東網》報導，羅天彥最近傳出砸了上千萬港幣在黃竹坑站港島南岸買進一房，卻沒列在老婆名下，孫惠雪回應兩人前年買房是列在夫妻兩人名下，這次則是做投資，所以才用老公一個人的名義，還可以有首置優待，她也稱上次買的是屋齡比較大的房子，所以花了不少錢裝修，這次買的是新房，希望可以節省後續許多開銷。