為發揚無私大愛奉獻精神，感謝疫情期間防疫人員之辛勞，由新北永大扶輪社召集新北卓越、新莊菁美、新北豐彩、新北綠家及韓國3750地區華城Royal扶輪社共同捐贈本局及環保局一體式心電血壓共計250台，於110年10月8日11時假南雅分隊（新北市板橋區南雅南路2段15號）辦理捐贈典禮，並由本局黃局長德清及環保局程局長大維代表受贈。

新北6大扶輪社共同捐贈消防局及環保局心電血壓共250台，由本局黃局長德清及環保局程局長大維代表受贈。(新北消防局提供)

扶輪社是依循國際扶輪的規章所成立的地區性社會團體，以增進職業交流及提供社會服務為宗旨，主辦國內、外各種服務計畫，如贊助青少年交換、照顧殘障孤苦貧老、提供獎學金、捐血、捐書、捐救護車、捐建學校、賑濟及支援災民重建生活、舉辦義診等善行。本次因疫情重創台灣，為感念市府團隊的辛勞，遂捐贈一體式心電血壓計250台，希望市府團隊於辛勞之際，也多關心自己的健康，才能全心全力在工作上付出。

本次捐贈一體式心電血壓計，採用醫院專業心電圖技術，並導入居家保健醫療產品及各種心律不整情況，快速篩檢且結合行動裝置APP，提供完整個人健康紀錄與管理，能在第一時間將心律不整的測量結果，做為日常健康的參考，全面監控管理心血管健康狀態。

新北6大扶輪社共同捐贈消防局及環保局心電血壓共250台，由本局黃局長德清及環保局程局長大維代表受贈。(新北消防局提供)

消防局長黃德清表示政府資源有限，但民力無窮，新北市政府由衷感謝扶輪社的無私奉獻，為同仁的健康把關，提升服務品質，也期望透過此次慈善義舉，拋磚引玉，引領各界投入更多的公益善行，以造福市民。