在今年的珠海航展上，廠商攤位中有一個廣東宏達爆破公司( Hongda Blasting Co Ltd)，他們展出了自行設計的HD-1 超音速反艦飛彈，試圖轉型為飛彈開發商。然而這款飛彈它的外型與烏克蘭剛提出的「閃電」( Bliskavka) 超音速巡弋飛彈相當類似。

防衛部落格(Defense Blog)報導，原先這家公司的主要業務，是經營商用炸藥和採礦設備為主，不過他們可能認為自己對炸藥的瞭解已經進化到武器層級，決定向軍事武器公司轉型。

烏克蘭南方設計局的「閃電」飛彈，兩側進氣的設計，可能被大陸的廠商仿效了。(圖/Bliskavka)

據該公司提供的數據，HD-1A 是一種陸基精確打擊武器，最大射程290公里，根據其飛行動線，速度在2.2~3.5馬赫之間，它可以在海面上空5~10公尺執行掠海反艦作戰(速度大約2.2馬赫)，或採用類似彈道飛行模式，先在15000公尺的高空巡航，然後以接近垂直的角度俯衝，對目標進行頂部攻擊。

公司的宣傳詞表示：「這是一種具備戰略威懾，和執行戰術精確打擊的新型武器系統。」

特別引發關注的是HD-1A飛彈的造型，採用2側方型進氣道，與烏克蘭南方設計局(Yuzhnoye)開發的 「閃電」飛彈相當類似，幾乎是複製。

有看法認為，該公司可能著眼巴基斯坦的軍備需求，巴基斯坦最大的軍事對手是印度，而印度與俄羅斯已進行「布拉莫斯」(BrahMos )超音速飛彈的研製與生產，其中「布拉莫斯1型」與俄羅斯的P-800「縞瑪瑙」(Oniks)超音速飛彈近似，它採用衝壓進氣，可達到3馬赫。而「布拉莫斯2型」更厲害，基本上就是俄羅斯這陣子頻繁試射的3M22 「鋯石飛彈」(Zircon)，採用超燃衝壓進氣，極速號稱達到9馬赫。

巴基斯坦對印度的這類軍備一直相當戒懼，他們也研發自己的反制武器，包括機動短程和中程彈道飛彈，但是巴基斯坦在巡航飛彈的部分，包括Hatf 7 和正在開發的 Hatf 8，都屬於亞音速類型，在高度防禦的空域中生存能力較差。

在這種情況下，巴基斯坦就會期望獲得在性能至少追近布拉莫斯的超音速飛彈，因此他們可能就是HD-1A的潛在客戶。