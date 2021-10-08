台南市長黃偉哲接駕。(曹婷婷攝)

台南藝術節開幕大戲，神明也來看戲。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲接駕神明。(曹婷婷攝)

台南國慶日充滿藝陣氣息！2021台南藝術節開幕大戲《刈香傳藝．陣有藝思》，今明2晚在永華市政中心西側廣場演出，經信徒擲筊請示神明，共有10座神尊駐駕藝陣現場，今天一早由市長黃偉哲接駕，他說，今晚表演不只演給線上、現場觀眾朋友看，也演給在座眾神明觀賞，將信仰、文化、藝陣做一個非常好的結合。

今天上午，包括西港慶安宮千歲爺、佳里幽冥殿地藏王菩薩、佳里吉和堂李府大神、海寮普陀寺楊府太師、善化慶安宮四媽祖、八份姑媽宮仙姑娘媽、詠春兩廣龍獅戰鼓團佛祖、三股龍德宮天上聖母、鹿耳門天后宮媽祖等9座神尊浩浩蕩蕩抵達現場，由五陣文武陣演出團隊包括海寮南管、八份宋江、三股跳鼓、竹橋牛犁、溪南寮金獅等約200人引領神尊會場安座，台南市長黃偉哲等人在會場入口接駕。

文化局表示，今年是國定民俗西港刈香香科年，由西港慶安宮千歲爺做東，眾家神尊作陪，最初構想適安排神轎、神偶搬上舞台，經副局長陳修程於善化慶安宮擲筊，獲媽祖首肯出借神轎，廟內媽祖更決定隨神轎出席，各宮廟都踴躍共襄盛舉，促成這場「眾神看戲」難得一見的熱鬧畫面。

黃偉哲表示，這場「神級演出」，不但演出精彩也很神奇，冥冥中，神明都約好參與這場盛會，希望透過神明加持，讓已經100多天「＋0」的台南遠離疫情，共同為臺灣祈福。

今天也是振興五倍券上路使用的第一天，黃偉哲說，期許疫情持續趨緩，接下來台南周周有活動，一路精彩到年底，配合振興五倍券、台南購物節，歡迎大家來台南遊玩兼振興經濟，好玩、好看、好逛、好買，還可以抽房子、抽車子。

台南藝術節開幕適逢國慶連假，10日晚上「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，一連3天將施放3分鐘煙火秀，現場人流控管5000名入場，即使不能親臨現場，也會由各宮廟粉專直播，線上收看。