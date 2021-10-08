警方追捕顏嫌至巷弄中，成功將顏嫌逮捕，並在背袋中搜出槍彈。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市林園分局警方8日凌晨在大寮區一處路口發現1輛自小客車綠燈停路中央不動，趨前盤查，發現車中2女1男，男子下車後趁隙拔腿逃逸，警方追了約500公尺，1名警員不慎摔傷，仍負傷擒獲男子，警方後來在顏男背袋中搜出1把改造槍及15顆子彈，訊後送辦。

林園分局大寮所警員簡志帆、曹登豪8日凌晨1時許，執行巡邏勤務，尋經大寮區鳳林、仁忠路口時，見1輛自小客車綠燈卻停在路中央不動，於是趨前盤查，當時駕車的29歲邱姓女子和32歲的涂姓女子以及28歲的顏姓男子，涂女指稱，從嘉義租車南下高雄找朋友，當晚由家住高雄的邱女開車，邱女因租賃車操作不熟，車子才停在路中央。

乘客顏男在警方問話當下，趁機拔腿逃離現場，2名警員見狀從後尾追，顏男逃入巷弄中被警方追上，其中簡員不幸在追逐過程中左手腳摔傷，仍負傷擒獲顏男。

警方事後在顏男所有的背袋中搜獲毒品吸食器和1把改造槍枝及子彈15顆，另外在邱女隨身背包內查獲2小包安非他命，訊後依違反毒品危害防制條例罪以及槍砲彈藥刀械管制條例罪送辦。