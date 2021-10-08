監察院今天公布去年各政黨政治獻金報告，民進黨去年政治獻金收入總計1.45億元，支出為1.09億元，結餘3592萬餘元；國民黨去年政治獻金收入1.23億，支出1.17億元，結餘646萬餘元；民眾黨與台灣基進，收支相抵，分別短絀2318萬元、結餘389萬餘元。

根據「陽光法令主題網」公開資料顯示，民進黨109年度的政治獻金收支結算表中，合計收入為1億4538萬7994元，其中最大筆是個人捐贈收入1億1967萬0173元，另外還有來自營業事業捐贈收入2364萬9060元、匿名捐贈收入151萬1573元、人民團體捐贈收入55萬、其他收入7188元等。

至於去年度政治獻金支出總額為1億0946萬7156元，包含業務費用6310萬7877元、人事費用2507萬0915元、選務費用1514萬5658元、雜支120萬1156元、捐贈給推薦的公職候選人競選費用50萬、公共關係費用1萬1890元等。

進一步細看民進黨的會計報告書，發現民進黨曾在去年4月20日捐贈777萬1400元給衛福部疾管署，分別於去年1月9日、1月21日投入666萬7566元、20萬元給「二零零八傳媒行銷公司」做廣告業務費、網路廣告。

值得注意的是，位於新北市三重區的倍吉有限公司除了捐贈民進黨15萬元，民進黨也曾5度委請倍吉有限公司提供製作物，總支出高達1238萬餘元。另過往被爆出與民進黨關係緊密的「幫推」與「投石」公關公司，民進黨去年委請幫推、投石的製作費分別為283萬5千元、294萬元。

至於其他政黨在去年的政治獻金使用狀況，國民黨部分，收入總計為1億2397萬2617元、支出為1億1750萬8623元，結餘646萬3994元；至於民眾黨，收入共2889萬0139元，支出5208萬0112元，短絀2318萬9973元；時代力量的總收入為1270萬1041元，支出為1095萬5169元，結餘174萬5872元；台灣基進部分，總收入3270萬4694元，總支出為2880萬5461元，結餘389萬9233元。