新北市板橋區24歲黃姓男子疑因販賣毒咖啡包與人發生糾紛，7日上午遭3名男子刺傷臀部及毆打，黃男躲進房間把受傷影像傳給友人求救，友人急忙打119求助，警方接獲消防局轉報到場，將在場3男2女逮捕，傷者送醫後並無大礙。偵訊後，全案依殺人未遂、妨害自由、毒品罪嫌送辦。

海山警分局表示，昨天上午11時許，119轉報板橋區民族路需要協助，員警到場但住戶拒不開門，並聽見屋內有男子細微呼救聲，員警驚覺有異，便配合消防隊破門進入。

警方逮捕疑因販毒糾紛傷人嫌犯。（王揚傑攝）

屋內共有4男2女，地板滿是血跡，員警立即壓制現場，其中黃姓男子臀部有刀傷，遂立即將黃男送醫，並從身上起獲毒咖啡包及K他命各1包。

警方逮捕23歲周男、22歲湯女、22歲林男、22歲李女、26歲鄭男等5人，在周男身上起獲彈簧刀1把，並在櫥櫃內發現毒咖啡包5包。

傷者友人報案後也趕到派出所，情緒激動在外叫囂，警方現場壓制，並以違反社會秩序維護法偵辦。偵訊後，周男等5人依毒品、殺人未遂，妨害自由罪嫌移送新北地檢署，黃男亦依毒品危害防制條例送辦。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！