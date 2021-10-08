歌手陶莉萍21年前從汶萊來台發行專輯，以《好想再聽一遍》、《愛讓人無力》等歌曲打響名號，不過發完首張專輯便淡出歌壇，近來上網紅「那那大師」在YouTube推出全新單元「你最近好嗎？」親自揭曉當年從歌壇消失的主要原因。

陶莉萍上網紅「那那大師」YouTube全新單元「你最近好嗎？」開場便獻唱當年爆紅歌曲《好想再聽一遍》，喚起無數六、七年級粉絲的回憶，更在節目上狂飆海豚音，讓身為粉絲的那那大師激動不已，接著秀岀20年前點播歌曲榜單，只見陶莉萍靠著《好想再聽一遍》，擊敗當時歌壇小天后蔡依林、蕭亞軒、孫燕姿，以黑馬之姿奪得冠軍寶座，接著反問：「知道當時自己紅到很誇張？」陶莉萍表示當時忙於宣傳，不曉得自己的火紅程度，也謙虛表示：「覺得自己還好」。

陶莉萍當年礙於合約問題，無法再發行下一張專輯。（圖／那那大師 Youtube）

陶莉萍親自解釋為何發完首張專輯便淡岀歌壇，雖然發行3個月就創下超過十二萬張的銷量，但礙於合約問題，導致無法再發下一張專輯，只好就此淡岀歌壇，直到合約結束，事隔6年才又發行第2張專輯，專輯中十首歌都是自己作曲，沉澱6年的時間，讓她朝創作型歌手之路邁進，雖然近14年沒發片，不過陶莉萍表示太喜歡唱歌，加上粉絲仍會傳訊息鼓勵，讓她決定繼續創作新歌，未來有機會就會發表給大家聽。

對此，粉絲也紛紛留言：「天啊！聽到陶莉萍唱歌，整個淚都溢出來」、「聽著過往的歌曲 ，往事彷彿歷歷在目，回到青春裡的那一時那一刻」、「再聽本人唱真的很感動，太好聽了，整個起雞皮疙瘩」。