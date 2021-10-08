疫情趨緩，許多人趁著秋高氣爽全家出遊，在九九重陽節後，由中華智善護生協會主辦，與雙北市政府社會局獨居老人福利科合作的「渥盛暖心、秋月傳情慈善公益音樂會」，將於10月24日在大直ATT Show Box熱鬧開唱，主辦單位免費送票邀請大家一起來聽好歌做公益，同時也來一起關懷獨居老人。

低音天后范怡文的情歌感動人心，這次要為公益而唱。。(戴志揚翻攝)

台灣己經邁入高齡化社會，獨居老人的生活照顧更須要社會大眾的關注，在台灣深耕26年的渥盛集團，一年有五百多場的公益行動，由中華智善護生協會主辦，與雙北市政府社會局獨居老人福利科合作的「渥盛暖心、秋月傳情慈善公益音樂會」，即是由渥盛集團冠名贊助，希望透過這個活動拋磚引玉，讓更多的人關注高齡化社會所衍生出來的問題，共同創造一個「老有所終，壯有所用，幼有所長」的社會。

之前因為疫情的關係， 許多慈善公益活動也只能暫時停擺，但關心老人並照顧獨居老人生活的愛心活動在疫情趨緩之後，終於能夠熱鬧展開。

晆澔平的歌聲有天王級的水準，粉絲期待他在音樂會上開金嗓。(戴志揚翻攝)

這場「渥盛暖心、秋月傳情慈善公益音樂會」獲得多位歌手和專業人士的大力支持，由獲得十座金鐘獎的齊軒擔任主持人，安康啟智教養院的院童擔任開場演出，由於渥盛集團十年來不間斷的支持並贊助安康啟智教養院，讓院生們終於有了新家，這次的開場演出，對孩子們而言，別具意義。

另外，唱紅「你是我前世的知己」的低音歌后范怡文此次特地為公益開唱，曾被票選為擁有「全台灣兩千萬人最羨慕的人生」的眭澔平，2012年以後就沒有公開演唱，他拿過十座金曲與金鐘獎，這次將在音樂會上開金嗓。新生代歌手林語菲、華人親密關係講師同時也是歌手的曾慧俐，與以佛曲唱響華人世界廣受大眾歡迎的明海法師，都將有精彩的演出，為公益貢獻心力。由於疫情讓大家更加珍惜自己的生活，主辦單位特地安排壓軸大合唱「明天會更好」，預祝台灣未來景氣復甦，民眾生活幸福健康。

主辦單位表示，為了支持及關懷長者，活動中將義賣ALA精品，所有收入所得扣除支出後，將全數捐贈給雙北市的獨居老人，希望透過這次公益音樂會，拋磚引玉，讓更多的人關注高齡化社會所衍生出來的問題。