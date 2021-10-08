日前網路流傳一條新聞稱新竹市議會委託民調公司，針對新竹市長可能人選進行民調，其中前3名分別為鄭正鈐20.4％、林耕仁11.6％、高虹安10.8％，但新竹市議會8日嚴正否認舉辦任何民調，認為該媒體捏造事實，已向新竹市警察局報案，採取法律行動，以正視聽。

台北一家數位媒體公司7日透過yahoo新聞平台，露出「獨家，竹市長選舉民調／鄭正鈐20.4％、林耕仁11.6％、高虹安10.8％」的新聞，新竹市議會指出，內文指民調所列調查名單有國民黨立委鄭正鈐、林為洲、民眾黨立委高虹安、時力立委邱顯智、民進黨竹市議員鄭宏輝、李妍慧、陳建名與國民黨竹市議員林耕仁共8人。

新竹市議會指出，該家媒體公司還捏造民調由「新竹市議會委託民調公司所做，調查時間為10月1日至10月4日，以新竹市20歲以上市民為母體，隨機抽樣家用電話做電訪調查，訪得有效樣本為1250人，並依選區與年齡結構分別加權；本調查在95％信心水準下，抽樣誤差為正負6.3個百分點。」

新竹市議會澄清，本屆新竹市議會未曾做過任何民調，8日已向新竹市警察局報案，指台北一家數位媒體公司7日假藉新竹市議會名義，憑空捏造新竹市議會「市長選舉民調」，透過yahoo新聞平台，散布假新聞，市議會採取法律行動，以正視聽。