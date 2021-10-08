美女主播張齡予日前以校友身分回到母校臺師大進行直播企劃，她與國文學系胡衍南教授共同談話，分享斜槓人生的秘訣，鼓勵師大學弟妹，「我們不該設限，勇於嘗試之後才能知道極限。」

張齡予畢業後一路從記者晉升為新聞主播，近年來她也跨足電影、戲劇、唱片和綜藝節目，活躍於各大領域，她分享斜槓人生的關鍵莫過於好奇心、韌性和忘性。好奇心是常保熱情生活的關鍵，與他人的世界產生連結；韌性則是要執著地朝目標前進，有所堅持，不受外界事物而動搖；忘性為只記得好的事情，不糾結於生活中負面的事物。

張齡予以自身經驗鼓勵學弟妹別自我設限。（圖／國立臺灣師範大學提供）

因為個性活潑外向，勇於嘗試突破，不同於大多數國文系學生文靜的氣息，教過張齡予的胡衍南教授也對她印象深刻。「她是很特別的學生，在大四時參加『超級偶像』節目，讓系上師長、同學都感到不可思議。」張齡予也以自身經歷，鼓勵學弟妹勇於嘗試，畢竟大學生最有失敗的本錢，不該自我設限。

張齡予在投身新聞產業後，總帶著一股「不服輸」的信念在前進的原因，她時時刻刻都在證明著自己的選擇，而她目前身為主播的新挑戰則是「希望能成為年輕人的偶像」，期許自己與現代社會和年輕族群更加親近，帶著他們一起去探索更加深遠、不曾見識過的世界。