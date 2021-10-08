1張200元振興5倍券，就能買到韓系潮流男女品牌服飾。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

台中港酒店推出5倍券翻倍優惠。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

台中港酒店推出5倍券翻倍優惠。（台中港酒店提供／陳淑娥台中傳真）

振興5倍券實體券8日起開放商超領取，民眾看準麗寶Outlet Mall祭出多優惠，一早迫不及待趕往血拚及吃吃喝喝，預估業績可成長3成。而台中港酒店也推出5倍翻倍再翻倍優惠，凡使用5倍券入住，皆可獲得5000元折價券。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀指出，搭配振興5倍券不論實體或電子綁定，10月9日至10月31日於麗寶Outlet單筆消費5000元贈500元，館內多家餐飲品牌「莫凡彼」、「DAY BY DAY」、「這一小鍋」…等眾多美食餐飲品牌，限時推出買1送，優惠比周年慶更殺；另2021台中購物節於10月10日展開，滿500元就可抽麗寶微笑之心千萬精品好宅，發揮最強吸客效應，業績預估可成長3成。

在振興5倍券利多刺激下，麗寶Outlet Mall祭出全館1折起，260家品牌紛紛搭配超級Outlet價商品吸客，韓系質感男女裝「H：CONNECT」推出1折起，滿額2000元現抵300元，還有人氣品牌「Dickies」、「Roots」、「G2000」3折起，「Lee」、「Life8」、「Samsonite」則是祭出買1送，美式品牌「Champion」更是只要599元就能入手潮流單品，全館湊滿單筆5000元還送500元，搭配玉山麗寶聯名卡滿最高回饋3000元，且搭配台中購物節滿500元就有機會入主麗寶微笑之心近千萬精品好宅，麗寶樂園渡假區累積消費滿2000元還能獲得額外抽獎機會，周周抽近萬元福容大飯店住宿券、最後加碼抽按摩椅，雙倍優惠就是要讓消費者買得超值又開心。

另外，位於海線的台中港酒店推出5倍翻倍再翻倍優惠，10月8日至2022年4月30日使用5倍券入住，不限金額，皆可拿到價值5000元COUPON券，使用期限更是放寬到2022年6月30日止，不只有COUPON券可以拿，凡使用COUPON券於館內消費，就有機會再抽價值6萬8000元的「總統套房平日含2早住宿招待券乙張」。

此外，持5倍券結帳金額2000元以上，再加碼週一至週四每日限量3間，當日入住即可享13：00退房，讓您慢活台中睡到自然醒，享受住宿悠閒時光。

麗寶樂園渡假區指出，官網10月份推出5倍券專區，最高省萬元，最殺的「賽車主題旅店買送1」方案，不論是同天兩間或是同間3天兩夜都只要5000元，現買現可省萬元，一泊一食還加贈賽車場優惠Coupon券；若想要體驗多項賽車玩法，推薦首次登場的「賽車同歡包」，囊括了麗寶國際賽車場各類精選設施，包括國外進口SODI卡丁車、全台最大VR館吃到飽、適合青少年的飄移甩尾車體驗、小小朋友爭相報名參加的兒童交通教育館課程等體驗，多項內容全包只要2000元買一套全家都可玩。