BNT疫苗陸續到貨，台中市迄8日上午8點止已接種BNT疫苗接種23萬1175人次，但也傳出有72例不良反應，還有6人還在住院治療，其中有一名17歲高中生二度因氣胸住院；台中榮總副院長傅雲慶呼籲，接種後出現胸悶、胸痛，心悸、心跳快、不規則，呼吸急促、體力變差以及暈眩等現象就要趕快就醫。

台中市衛生局統計BNT疫苗9月22日開打以來，台中市已完成23萬1175人接種，目前通報注射不良反應有72件，其中有6人還在住院中。而一名17歲男高中生，本身有習慣性氣胸病史，9月24日接種後 ，10月2日因出現胸痛到醫院就醫，經治療後返家10月3日因仍感覺胸痛及深咳時會不適，再次住院治療。

台中榮總副院長傅雲慶指出，中市自從BNT疫苗開打後，近期到醫院求診的患者，大多為胸悶症狀居多，經過超音波、心電圖檢查後，確定沒有心肌炎現象，呼籲民眾打過疫苗應注意營養、多喝水，多休息，並選擇適當的運動，以增強施打疫苗後的耐受力。

傅雲慶也提醒，接種後只要出現胸悶、胸痛，心悸、心跳快、不規則，呼吸急促，體力變差，暈眩等現象就應趕快就醫。