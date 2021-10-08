隨著台灣持續發生虐死動物悲劇，農委會也在日前處死逾百隻走私貓，立法院院會今一讀通過6個有關動保的修法草案。其中，針對走私動物業者，擬從現行「7年以下」加重為「至少1年以上」的有期徒刑；對於過去須「以藥物、槍械」造成「複數動物」死亡者才可處有期徒刑，擬改為「施以凌虐致動物死亡者」，即可處1年以上、5年以下有期徒刑。

今年8月底，新北市蘆洲區一名黎姓男子，因與女友求復合不成，竟以棍棒毆打女友所飼養的虎斑貓「茶茶」，甚至以滾燙熱水來回澆淋在貓咪身上，造成貓咪大面積燙傷，最後不幸離世。同一期間，有業者自海外走私154隻貓，經海巡署查緝後，儘管各界接連嘗試讓這批貓受檢逃死，但農委會在新聞曝光後，旋即火速將154隻貓全數撲殺。

面對動物的生命權在台灣受到嚴重侵害，主管機關農委會雖宣稱會推行犬、貓戶口登記補破網，但長年以來，迄今仍未見具體措施上路。

對此，立法院本會期召開後，朝野不約而同紛紛提出動保法案，並於今天立法院院會一舉將6個草案完成一讀，送委員會進行實質審查。

針對走私動物的罰則部分，分別有民進黨立委蘇治芬及國民黨立委葉毓蘭、鄭麗文，各自針對《動物傳染病防治條例》提出修法版本，將走私動物的個人或團體，從原先處「一年以下有期徒刑」，加重為「一年以上、七年以下」或「三年以上、十年以下」有期徒刑。

在罰金部分，葉毓蘭、鄭麗文所提版本，更分別提出「得併科新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰金」、「得併科與犯罪行為人之資力及犯罪所得之利益相當之罰金」的修法草案。

針對虐待動物部分，由國民黨立委葉毓蘭、謝衣鳳，各自針對《動物保護法》提出修法版本。其中，原條文第二十五條規定，「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」，處二年以下有期徒刑，併科罰金二十萬以上、二百萬以下；而葉毓蘭版本，新增「施以凌虐致死」者，處五年以下有期徒刑，併科罰金五十萬以上、二百萬以下。

同時，現行《動保法》條文二十五條之一規定，「使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處一年以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。」而謝衣鳳提出的修法草案，則將「複數」刪除，改為「使用藥物、槍械、暴力或以他法施以凌虐，致動物死亡情節重大者」，處上述罪刑。

謝衣鳳表示，蘆洲茶茶事件是對「單隻」寵物貓以滾熱水澆淋、棍棒毆打致死，結果卻未符合《動保法》第二十五條之一列舉的施虐類型，且未有「複數」動物死亡，這也無法適用該法第二十五條之一論處。因此，此次提出修正草案，刪除致死動物數量須以「複數」為前提，並增訂暴力或以他法施以凌虐導致動物死亡者，也須論處一年以上、五年以下有期徒刑，併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金，以強化法律保護動物的目的。

另外，民進黨立委陳明文針對《動物保護法》第十四條提出修正草案，要求中央主管機關為符合人道主義精神，並維護動物基本生存權益，應對直轄市、縣（市）設置的動物收容處所，或委託民間機構、團體設置動物收容處所定期進行查核與評鑑，並對外公告。