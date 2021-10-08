桃園市南區有名國一女學生，9月24日接種BNT疫苗後，隔12天後開始發燒，診所查不出原因，送大型醫院才確診為心肌炎，正以葉克膜治療中。對此衛生局長王文彥說，葉克膜是讓心臟休息的機器，醫院的做法很好，市府會密切關心學生的身體狀況。

國一女學生接種BNT疫苗後產生嚴重副作用，頻頻出現發燒等狀況，原以為是感冒，但後來狀況越來越嚴重，家屬趕緊幾其送往台北馬偕醫院，經檢查後確診為心肌炎，現正在加護病房使用葉克膜治療中。

媒體問及女學生裝上葉克膜是否狀況危急？衛生局長王文彥回應，不能說裝葉克膜一定就是狀況危急，他解釋，葉克膜是讓心臟休息的機器，先讓身體的心臟休息一下，以葉克膜代替心臟，這是很好的作法，市府會持續密切關心女學生的身體狀況。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前了解該生為9月24日校園接種，前3天出現肌肉疼痛症狀，後續就沒有其他不適症狀，直到10月5日晚間發燒，6日出現呼吸喘、心搏過速，目前正在加護病房以葉克膜救治，情況良好，會再持續關注。

近來部分國家已宣布不會為青少年接種BNT第2劑，有學者呼籲，國內BNT是否打兩劑仍需觀察。莊人祥說明，我們的確是會再觀察，至於何時接種，目前還沒有定論。

莊人祥進一步表示，預計會先讓成人接種BNT滿4周後，視疫苗到貨情況接種第2劑；至於青少年第2劑接種，還是會發放同意書，他隨後補充「目前ACIP沒有建議不打第2劑」。