今年國慶日有3天連假，新北市平日路邊停車收費路段將暫停收費，而觀光旅遊及商圈區域假日收費路段為維持停車周轉率，則照常收費。

新北市交通局停車營運科科長許芫綺表示，疫情趨緩，不少民眾趁著國慶連假出遊，觀光及商圈周邊可能出現大量人、車潮，停車位一位難求，因此包含金山老街、鶯歌建國路、八里十三行博物館、三峽鳶山運動公園以及板橋、三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、三峽、淡水、汐止、深坑、八里及中和區等觀光旅遊景點及商圈區域路邊收費停車場，於國慶連假期間照常收費。

交通局提醒，9日至11日國慶連假期間，民眾於新北市路邊停車格停車，請注意停車路段是否收費，如果在收費路段停車離開時未見繳費單或有連假期間到期的繳費單，建議多利用行動支付APP以及全國繳費網線上查詢繳費；或可手機下載「停車大聲公」或「易停網」自助計費App，享有自助計費前30分鐘1元優惠。