國民黨總召費鴻泰今在立法院院會質詢行政院長蘇貞昌一開場，就為因為新冠肺炎疫情死亡八百多人，請全體委員跟官員默哀一分鐘；費鴻泰說，蔡英文總統說，國慶將至，呼籲朝野團結，卻採取「不道德、不遵守規則、不合理性的詭計權謀」，呼籲蔡總統召開國是會議。

費鴻泰強調，總統召開國是會議，面對目前施政亂象、對岸威脅、防疫振興、勞保年金改革、行政區域重劃、氣候危機等面向，朝野各黨坐下來好好對談，設法將危機化於無形，使百姓得以安居平安。

費鴻泰一開始就要與會者為新冠肺炎死亡人數默哀一分鐘，結果旁邊就有民進黨人在倒數計時，發現不足一分鐘，諷刺說，「連默哀也偷工減料」。

默哀結束後，費鴻泰說，蘇院長上任以來，反應、口才讓人欽佩；但是雙重標準、遇事詭辯、刁難基層、死不認錯的行為也讓人印象深刻。

他說，真相總是傷人，尤其施政不當受傷害的國人更是難以計數，你擔任閣揆兩年多以來，施政不當的事情罄竹難書，例如開放萊豬進口、綠能發電占比政策跳票、3＋11破口死不認錯等，兩年多來的施政缺失族繁不及備載。

他說，3＋11防疫破口，衛福部長、次長對於3＋11是不是防疫破口這件事，說詞反覆，避重就輕，這種內閣被稱之為「會做事」著實令人不敢恭維。

他說，從學者比對的基因定序結果，諾富特、蘆洲、萬華基因定序皆相同，由此證明3＋11就是防疫破口！蘇貞昌院長為什麼不敢承認！難道只是為了保住官位嗎？陳時中部長，你跟蘇貞昌一樣？

他還引用清朝遺老、國學大師王國維詩句：「人生過處唯存悔」說，不當政策不可逆，逝去的生命無法挽回，請執政團隊卸下傲慢心態，即刻檢討錯誤。

他指出，因3＋11成為破口，疫情瞬間失控，慘狀人民記憶猶新，內閣團隊無計可施，大搞校正回歸，掩蓋真相，「你跟你的團隊真的欠染疫致死者及其家屬一個道歉，不要讓自己成為不可親近之人，請蘇院長誠心認錯」。

他說，蔡總統是否還記得2016年當選時要「謙卑、謙卑、再謙卑」？審視民進黨全面執政五年半以來，無論面對國人還是在立法院，「用人唯親」、「派系分贓」、「吃相難看」、「專制不民主」等離譜行徑，被國際媒體評論為「民主獨裁」。

他說，蔡總統為了達成目標，對內高壓權鬥，大權獨攬；對外堅壁清野，寸土不讓。利用公務預算在行政院公然成立「中央製圖工廠」，強帶輿論風向，以手中資源攏絡媒體、豢養網軍及網紅，甚至在立法院作哏圖攻擊在野黨，無時無刻的在網路上製造衝突對立，非我族類者全部批鬥一番。

他說，喊和解，卻一邊製造對立，一邊高喊團結，總統位居高位卻玩弄兩面手法，此時呼籲團結，其心可議！民進黨全面執政後，在立法院內以「人數優勢」遂行黨意。

他說，遇事不溝通、不協調，在野黨有意見，執政黨就採取多數暴力，以表決輾壓民意；在野黨再敢反抗就揎拳攞袖，拳頭解決。隨後脫稿說，「這是柯建銘的絕招」。

他表示，蔡政府行政、立法若仍採用民主暴力手段，毫無溝通空間，朝野勢難進行和解對話。國人已受夠了世事擾嚷、政治紛爭，無不期盼朝野和解的局面出現。但和解需要什麼？需要掌握權力者謙卑以對，如此一來，朝野的和解之路才可能開啟。