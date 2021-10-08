「高雄愛。月熱氣球」8日升空，日前開賣700組個人票，5分鐘內因2萬人搶票秒殺，為回應民眾敲碗，高巿府觀光局8日宣布，為一解遊客「偽出國」的渴望，平日時段加碼20場次，2200個名額，將於12日下午1時起開放購票。

觀光局表示，高雄熱氣球將從14日至11月6日期間，在平日時段加碼20場次，共增加2200位名額，飛高高體驗價500元，如果買不到也沒關係，因為無敵美景打卡照0元，邀請民眾帶著愉悅的心情，來高雄開5倍券、賺高雄券。

觀光局解釋，熱氣球繫留體驗非常容易受氣候、風力及場地大小限制等因素影響升空，且飛行時間又取決於當日氣候及日出落時間，每日僅能開放上午約6時至8時，以及下午場下午3時20分至5點20分，因此名額非常有限。

另受限於搭乘腹地，田寮月世界目前規畫放置2顆大型熱氣球，愛河則是1顆，會以最高安全標準與最專業的操作人員進行熱氣球繫留升空。另因防疫規定，活動現場仍禁止邊走邊吃，全程必須戴口罩，並登記實聯制。