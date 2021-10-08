B型肝炎是國人重要疾病，若無適當監測、治療，可能導致肝衰竭甚至死亡。台北榮民總醫院曾收治一名B肝康復的6旬翁，因類風濕性關節炎記憶，接受生物製劑治療，症狀受控後，經追蹤發現B肝復陽，病毒量從正常的測不到，升至1520萬IU，轉至胃腸肝膽科持續治療後，病情已好轉。

B肝病毒在人體內會受到免疫系統的控制，一旦免疫力下降，就會讓B肝病毒大量快速複製，導致肝炎發作。近年來在風濕免疫疾病治療的進展下，發展出許多生物製劑，都比過去更能有效地控制疾病病程，保護關節，改善病友生活品質，但同時可能導致人體免疫力下降，產生B肝復發風險。

北榮內科部胃腸肝膽科主任黃怡翔所領導的B型肝炎研究團隊，就曾發現生物製劑「莫須瘤」（B細胞抑制劑）的治療對B型肝炎痊癒的患者，仍有很高的B肝復陽風險。最近北榮胃腸肝膽科及風濕免疫科共同發表1937位類風濕性關節炎患者接受各類免疫抑制劑治療的長期追蹤結果，發現除莫須瘤具有最高的B肝復陽風險外，另一款生物製劑「恩瑞舒」(一種CTLA-4融合蛋白，可讓免疫T細胞活化剎車)也具有B肝復陽風險。

值得注意的是，即使患者在接受免疫抑制劑治療前帶有B型肝炎表面抗體，在治療中抗體仍可能消失、B肝復發。該研究成果已發表於風濕免疫學頂尖期刊(Annals of the Rheumatic Diseases)。

北榮內科部過敏免疫風濕科主治醫師陳明翰表示，類風濕性關節炎患者常需接受長期免疫抑制治療，在長時間治療下，可能使B型肝炎發作。一名68歲男性，2014前診斷為類風濕性關節炎，因口服藥物效果不佳，2015年起接受「恩瑞舒」治療，關節炎受到良好控制。

這名患者為康復型B肝患者，因此會持續追蹤肝指數、黃疸指數，每年追蹤B肝表面抗原。2021年，患者B型肝炎表面抗原復陽，病毒量上升至1520萬IU 。風濕免疫科醫師保持高度警覺性，及時轉至胃腸肝膽科接受抗病毒治療，目前患者B肝控制良好，且持續接受「恩瑞舒」治療，關節炎也得以受到穩定控制。

北榮胃腸肝膽科主治醫師李懿宬提醒，台灣B肝盛行率高，使用免疫抑制劑治療前，務必協助檢測B肝抗原與抗體，即使是痊癒的患者也不可輕忽。在免疫抑制劑治療過程中，除定期檢驗肝指數、黃疸指數，也需追蹤B肝表面抗原與抗體。若接受高強度的免疫抑制劑治療，像是「莫須瘤」與「恩瑞舒」，因B肝復發率高，也需考慮預防性使用抗病毒藥物。

李懿宬表示，健保在今年3月1日起，擴大B肝抗病毒用藥給付，包含B肝表面抗原陽性患者使用「莫須瘤」或長期高劑量類固醇，或使用免疫抑制劑治療後產生B型肝炎發作者，都可給予B肝抗病毒治療。