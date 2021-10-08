全家人與陳添壽阿公一起觀看討論摔角節目（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

陳添壽阿公與家人大合照（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

重陽節將至，林口區今年有34名百歲長者，其中今年100歲、喜愛摔角的陳添壽出生於陳姓大家族，家族曾在泰山有碾米廠、茶行、雜貨店，陳添壽表示長壽秘訣就是多運動，他很感恩後代子孫都認真生活、上進，每位後輩在各行各業都有傑出表現，公所今8日特地前往陳家獻上重陽賀禮，歡慶重陽。

林口區公所8日前往菁湖里陳添壽家祝賀重陽節，抵達時恰巧遇見陳添壽正觀看摔角節目，陳添壽興致勃勃講解出場角色的關節固定技巧。

「要活就要動！」陳添壽說，他每天都會前往附近的土地公廟運動，在家時也會採腳踏板活動身體，此外，他最喜歡觀看摔角節目，對於每個出場的角色和招式都能一一的為旁人說明。

陳添壽說，他是100分的快樂幸福長者，出身在地的陳姓大家族，與青果大王陳查某是親戚，小時候家族在泰山有碾米廠、茶行、雜貨店。念泰山國小時，回去吃飯都有阿桑煮飯，長工吃飯就有二桌，後來因為兄弟姊妹各自外出打拼，他與妻子任勞任怨攜手侍奉父母，栽培8個子女長大，到現在子孫滿堂，第三代的孫子在各行各業都有傑出表現。

家人表示，年輕時阿公和阿嬤一起攜手守護家庭，秉持謙讓與知足的原則與人相處，用一世紀的智慧打造幸福的家庭與生活。

林口區公所社會人文課長李圳杰表示，林口區今年99歲長者計11名，滿百長者計12名，逾百長者百計11名，共計34名，林口區公所在重陽前夕前往區內百歲人瑞家中關懷長者。重陽禮金及禮品是市府對長者們的一點關懷心意，再多的禮金跟禮品其實都比不上家人的陪伴所帶來的幸福快樂。

林口區長藍品畯表示，台灣進入高齡化社會，受疫情影響，新北各區銀髮俱樂部活動還沒完全恢復，林口區鼓勵各社區公寓大廈利用自主閒置空間辦理一些趣味活動讓住戶參加，拉緊住戶間的連結，也可以透過活動來關心長者們身體狀況，若有需求能立即的回報家人或向公所通報，大家一起守護身邊的人。