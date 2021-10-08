「你領了嗎？」成問候語 台南超商現排隊人龍搶領五倍券 13:192021/10/08 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南不少超商都湧現排隊領五倍券的人潮。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天開始領五倍券，不少民眾都盼著早領、早消費，上午9點一開放領取，各地超商湧現排隊人龍，家庭主婦林太太說，雖知道第一天可能會人很多而塞車，但明天就是國慶連假，趕快領到就能去血拚了。 台南市不少超商一上午都有排隊人潮，有民眾興沖沖跑到超商要領五倍券，結果發現忘了帶健保卡，趕忙請家人送來，「一定要今天領到」。多數民眾普遍覺得操作都還算順暢，只是需要花一點時間等待、消化排隊人潮。 這樣「跨界」也能領？ 他拿過世4年父親身份證 竟成功預約五倍券 沒收到五倍券簡訊？ 別急 這裡可查到「預訂序號」 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #紙本五倍券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 早鳥們怒了！王美花宣布「好食券」加碼 網轟：把我們當白痴耍 10:422021/10/08 政治 沒超商沒郵局！花蓮5偏鄉部落在派出所領五倍券 村民讚：便民 12:562021/10/08 生活 數位五倍券怎麼花最賺 13家電商加碼優惠整理懶人包 00:122021/10/08 財經 超商領五倍券免排隊！ 他曝1神招「自動通關」：一下就OK 12:182021/10/08 政治 忘領五倍券今乾瞪眼 這天還有機會！記得預訂 08:432021/10/08 生活 郵局紙本五倍券夯！已逾129萬人預約 11:252021/10/08 生活 首梯紙本五倍券今9點開領！ 超商、超市、藥妝店拿券步驟一次看 07:232021/10/08 政治 《產業》五倍券消費起跑 電商卯足力搶 12:352021/10/08 財經 五倍券可花了 超商紙本券今開領 04:102021/10/08 焦點要聞 衝刺數位五倍券 經部聯手行庫 推萬華振興方案 04:102021/10/08 財經要聞 Yahoo奇摩電商祭「振興五倍券專區」推多元優惠 10:012021/10/08 生活 生活熱門新聞 超猛孕婦！新竹年輕媽媽連生8胎 光換裝就要花2小時 - 生活 BNT第1劑、AZ第2劑加開 3對象可預約接種 - 生活 直播》本土連9加零 境外今暴增12例 1人死亡 - 生活 阿姨死於肇逃！陳柏惟受訪猛強調4字 支持者不忍了：真的很噁 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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