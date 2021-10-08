今天開始領五倍券，不少民眾都盼著早領、早消費，上午9點一開放領取，各地超商湧現排隊人龍，家庭主婦林太太說，雖知道第一天可能會人很多而塞車，但明天就是國慶連假，趕快領到就能去血拚了。

台南市不少超商一上午都有排隊人潮，有民眾興沖沖跑到超商要領五倍券，結果發現忘了帶健保卡，趕忙請家人送來，「一定要今天領到」。多數民眾普遍覺得操作都還算順暢，只是需要花一點時間等待、消化排隊人潮。