花蓮中區萬榮鄉5村因偏遠沒有超商和郵局，警方安排轄區3個派出所協助發放五倍券。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

振興五倍券紙本今開放超商領券，位在花蓮中區萬榮鄉5處偏鄉部落，因沒有超商和郵局，由當地3個派出所提供預約、領券服務，一早，透過村長族語廣播，提醒身份證明文件，村民走路2分鐘就可領券，村民稱讚這項服務很方便。

萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村轄內，因沒有郵局及超商，鳳林警分局安排西林派出所、萬榮分駐所、紅葉派出所，配合協助發放振興五倍券。6日派員荷槍實彈從郵局領回，24小時全力護券，確保今天發放首日。

領券首日，民眾迫不及待到派出所等候，村長以族語廣播，提醒民眾攜帶證件才能領，可委由家屬持雙證件代為領取，員警在所內安排動線及民眾等待區，讓長者可以坐著等候，一早就有民眾陸續前往領券。

有村民一次領了5份，說要幫上班的孩子、上學的孫子代領，還說要買肥皂、洗髮精等家用品；也有村民說，要幫家裡換一張新的餐桌椅。

對於警方提供領券服務，民眾讚許很貼心，陳姓西林村民表示，離村落最近的超商騎車要橫跨鄉鎮，騎車約10分鐘，從家裡到派出所不用騎車，走路只要2分鐘，方便很多。

鳳林警分局長簡龍宏表示，轄內第一階段登記約1700份紙本振興五倍券，其中西林派出所、萬榮分駐所都超過700份，是全台協助發放的派出所中最高。第一波即日起至21日領取，第二波是10月25日至31日預訂，11月8日至21日領取，民眾可在時間內的上午8時至晚間6時，攜帶身分證等證件到派出所領取。

簡龍宏也提醒，若不方便可委由家屬持雙證件代領，但切勿輕信振興五倍券代辦詐騙，以防證件遭有心之人盜用及盜領五倍券。