美國亞利桑那州北部今年夏天季風降雨多，豈料沙漠裡竟鑽出數百隻三眼怪蟲，在短暫形成的湖泊周圍游泳，由於怪蟲的外型非常特殊，頭部宛如鱟，但尾巴可彎曲，模樣曝光後引發關注，專家透露，這種生物的卵能在沙漠中沉睡數10年。

根據《Live Science》報導，亞利桑那州（Arizona）北部今年夏天季風降雨多，7月下了一場大雨後，造成當地巫柏奇國家紀念遺址（Wupatki National Monument）內形成暫時湖泊，日前有民眾經過時，發現水裡竟有生物，起初還以為是蝌蚪，國家紀念遺址工作人員到場查看，驚呼「我們知道遺址內有積水，但沒想到裡面有生物」。

巫柏奇國家紀念遺址工作人員卡特（Lauren Carter）表示，起初還不清楚生物的身分，進一步調查得知，此為「長尾鱟蟲」（Triops），又稱「三眼恐龍蝦」（dinosaur shrimp），屬於背甲目（Tadpole shrimps）的甲殼類生物，牠頭部有3隻眼睛，尾巴呈現彎曲狀，末端分岔成2條細細的鬚，外型看起來像是「三眼異形」，而卡特也將其模樣拍下PO網，引發討論。

美國中央密歇根大學曾指出，「長尾鱟蟲」的祖先出現於泥盆紀（4.19億至3.59億年前），從那時起，牠們的外觀幾乎沒有變化，甚至被外界認為是一種活化石，但卡特並不認為，指「長尾鱟蟲」雖然外觀未改變，但構造仍然不同，「我不會稱牠們是活化石，這會引起民眾誤解，牠們只是外觀與祖先極為相似」。

卡特透露，「長尾鱟蟲」的卵能在沙漠中沉睡數10年，直到下次降雨形成湖泊，牠們才會被喚醒，並進行發育與交配，不過牠們的生命周期是90天，暫時湖泊3、4周就恐乾涸，再者，當地的鳥類也注意到水中的生物，不少烏鴉和夜鷹會俯衝入水中覓食，因此目前也無法確定「長尾鱟蟲」能否在湖消失前順利產卵。

「長尾鱟蟲」通常以有性生殖進行繁殖，不過在數量稀少情況下，這種甲殼動物會轉化成雌雄同體，這意味牠們同時具有雄性和雌性性器官，雌體甚至能單性生殖（Parthenogenesis），可以用未受精的卵生產後代，牠們會在1周多的時間內長到成年，並進行繁殖，產下更多的卵。