武陵農場杭菊繁花盛開，翠綠山林間，艷黃花海大放異彩，陽光灑下美不勝收。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵杭菊主要為黃金菊（台灣杭菊2號），花叢間偶有變異紫花及黃紫雙色爭艷。（許釗滂提供／王文吉台中傳真）

時序入秋，海拔2000公尺的武陵農場杭菊繁花盛開，翠綠山林間，艷黃花海大放異彩，田間穿插白菊如雪，陽光灑下美不勝收，吸引遊客穿梭拍照。武陵杭菊花色除金黃、雪白之外，因杭菊染色體特有鑲嵌體特性，造成花體變異，花叢間偶有黃紫雙色出現，非常特殊。

武陵高山杭菊種於雪山東麓無汙染的環境，花叢間艷黃花海交錯如雪白菊，形成大自然絢麗花布。（許釗滂提供／王文吉台中傳真）

武陵農場猴害嚴重，因位處雪霸國家公園範圍，對猴群無計可施。為降低農損，5年前耕鋤北谷友善農業區的蘋果及梨樹，試種1.4公頃杭菊。副場長胡發韜表示，杭菊適應高山氣候，除無病蟲害，而且台灣獼猴沒興趣，收成情況不錯，目前輪作1.5至2公頃左右。

武陵杭菊年產量約800公斤。（許釗滂提供／王文吉台中傳真）

胡發韜說，武陵高山杭菊種於雪山東麓無汙染環境，引用純淨雪山溪及七家灣溪水灌溉，每年初秋盛開，花期持續至11月中，年產量約800公斤，並獲產銷履歷任證及SGS的380項藥檢零檢出認證，是屬於全國唯一的高山杭菊。

武陵杭菊主要為黃金菊（台灣杭菊2號），偶有變異紫花及黃紫雙色。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵杭菊主要為黃金菊（台灣杭菊2號），少部分白雪（台灣杭菊1號），花叢間偶有紫花及黃紫雙色爭艷。胡發韜說明，杭菊染色體特有鑲嵌體特性，造成花體變異，同一朵花形成特殊雙色，一邊為黃澄澄的鵝黃色，一邊為富含花青素的粉紫色，非常特殊少見。

武陵杭菊顏色鮮豔、花徑大且花瓣厚。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

胡發韜說，杭菊田位於海拔2000公尺，平均溫度為攝氏20度，日夜溫差大，造就高山杭菊顏色鮮豔、花徑大且花瓣厚，不僅富含葉黃素、綠原酸等抗氧化物，氣味芳香且較平地杭菊耐泡具，深受愛菊人士好評。