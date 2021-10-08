高雄市六合路某視聽歌唱城，以「辣妹團體全裸陪唱」服務著稱，警方為了查緝特地裝扮成酒客，成功混進消費。6名小姐在包廂內熱舞、氣氛High到最高點時竟脫光衣服、直接坐在員警身上搖不停。員警見時機成熟表明身分，一舉將相關人等移送法辦，高雄地院依妨害風化罪將黃男判刑7月，得易科罰金，可上訴。

該視聽歌唱城遭民眾檢舉，有女子全裸陪酒、陪唱服務。2019年11月凌晨1點多，員警刻意喬裝成酒客，騙過門口服務生，經由領檯許姓男子帶路，成功進入包廂。

接著，一名自稱負責人的吳姓男子進入包廂，向員警介紹歌唱城的消費方式，表示消費以人數計算，每人基本消費2000元，包廂含少爺服務費用3000元。接著，錢姓少爺領著「小庭」、「昀兒」、「百威」、「裘莉」、「海倫」、「香香」等6名辣妹入包廂，直接展開一段火辣熱舞，甚至大膽脫光身上衣物。

6名辣妹脫完衣服還不夠，隨著音樂節奏帶動氣氛越來越來High，竟直接全裸坐在員警大腿上搖不停。員警見證據確鑿，當場表明身分，嚇得辣妹們當場傻眼，接著，埋伏在外的員警立刻湧入歌唱城逮人，現場扣得2萬多元現金、員工名冊、名片、小姐花名冊、無線電等證物，一舉將相關人等移送法辦。

開庭時，黃姓負責人及4名服務生均坦承犯行，強調為生活所逼才來兼差。黃男表示，平時主業是賣水果，月收入僅3萬元還要撫養一名未成年的兄長子女，他必須兼差。吳姓男服務生表示，自己平常從事水電工作，景氣不好一個月只能賺1萬多元。錢姓、許姓少爺則供稱，白天他們只能騎機車跑外送，一個月才賺1至2萬元不等，為了增加收入才鋌而走險。

法官考量4人均坦承犯行，犯後態度良好，依圖利容留猥褻判黃男7月，得易科罰金。吳男、許男各被判5月、7月，均緩刑2年，但須各向公庫支付5萬及3萬元。錢男屬累犯，判6月，可易科罰金，全案仍可上訴。