全台供電吃緊！雖然已經進入秋冬季節，但氣溫仍然居高不下，加上目前有不少燃煤機組需要配合減少空汙進行友善載降，導致供電量減少，讓不少民眾回想起了發生在今年513與517的大停電以及後續的全台分區限電。

為了能夠清楚了解即時電力資訊，《中時新聞網》幫大家整理出了台電的即時用電資訊，讓大家不用到處搜尋搞得一頭霧水，能夠透過簡單的圖表，了解全台用電是否進入緊急狀態，讓大家能夠做到超前部屬，將未來停電的困擾與風險降到最低。