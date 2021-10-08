全台電力數據即時資訊 一圖秒懂用電狀況 13:212021/10/08 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台近日電力供給狀況緊張（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台供電吃緊！雖然已經進入秋冬季節，但氣溫仍然居高不下，加上目前有不少燃煤機組需要配合減少空汙進行友善載降，導致供電量減少，讓不少民眾回想起了發生在今年513與517的大停電以及後續的全台分區限電。 為了能夠清楚了解即時電力資訊，《中時新聞網》幫大家整理出了台電的即時用電資訊，讓大家不用到處搜尋搞得一頭霧水，能夠透過簡單的圖表，了解全台用電是否進入緊急狀態，讓大家能夠做到超前部屬，將未來停電的困擾與風險降到最低。 美國要求提供資料 半導體業者：客戶機密會保密 空汙電廠降載 供電續亮黃燈 #台電 #發電 #警戒 #黃燈 #紅燈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電遭索資 王美花會AIT孫曉雅 廠商可不填營業機密 06:432021/10/08 財經 群聯超前部署 與富威電力簽十年綠電合約 12:202021/10/07 財經 傳運價「3天跌掉3個月漲幅」後 業內驚爆：美西線40呎櫃運費砍5成 11:422021/10/08 財經 兩大關鍵 國泰投信戰疫 資產規模近兆 04:102021/10/08 財經要聞 用煤告急 印度未來半年 籠罩缺電陰影 04:102021/10/08 全球財經 民眾氣炸 綁定後就接到奇怪電話 04:102021/10/08 地方新聞 冷氣狂開環保停機 10月供電吃緊 04:102021/10/08 財經焦點 中信證 數位金融獎摘雙冠 04:102021/10/08 產業特刊 美要求台積電交出機密 AIT正式回應了 11:382021/10/08 政治 《生醫股》電商買氣旺 杏一9月營收雙增 11:102021/10/08 財經 大陸限電炸彈快要爆了 牛奶、iPhone供應鏈全都是震央 09:242021/10/08 財經 生活熱門新聞 超猛孕婦！新竹年輕媽媽連生8胎 光換裝就要花2小時 - 生活 BNT第1劑、AZ第2劑加開 3對象可預約接種 - 生活 直播》本土連9加零 境外今暴增12例 1人死亡 - 生活 阿姨死於肇逃！陳柏惟受訪猛強調4字 支持者不忍了：真的很噁 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。