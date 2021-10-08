受惠經濟解封，需求增溫，加上油價攀揚、大陸能耗雙控增添成本拉升力道，PVC、EVA、PE價量齊揚，台聚集團9月營收除台達化(1309)因ABS、PS報價相對趨緩，業績小幅縮減外，其餘悉數展現月、年雙漲力道。

其中，華夏(1305)9月營收19.63億元，月增12％，年成長72.98％，表現亮眼；亞聚(1308)、台聚(1304)9月營收持穩墊高，月增8.25％、5.3％，達8.53億元、63.97億元，較去年同期躍進80.31％、48.5％。

此外，專業廠聯成(1313)也在PVC、DOP報價攀揚加持，9月營收74.28億元、年增46％；前三季營收600.54億元、年成長71.32％。

印度需求回溫，大陸能源雙控、電石價格創五年新高，加上美國颶風侵襲路州石化產能，第三季PE、PP漲幅10～22％，PVC、EVA更強彈21％、31％，每噸報價飆高至1500美元、3135美元新高；相對原料乙烯千美元上下波動，廠商營運、利差活絡進補。

影響所及，在上半年營運豐收告捷，第三季塑化漲勢再起助攻，台聚前三季營收524.09億元、年增51.35％；華夏前三季營收150.99億元、年增65.2％。

亞聚前三季營收66.51億元、年增66.89％。至於台達化也在ABS、PS高檔走堅支持下，前三季營收154.6億元、年增44.94％。

展望後市，伴隨布蘭特原油每桶價格站上80美元之上、大陸能耗雙控重挫煤化工產能，加上耶誕節旺季需求，PVC、EVA、ABS市況不看淡，第四季營運蓄勢推進。