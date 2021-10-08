媒體今天披露，美國前總統川普指示4名前高階幕僚不要配合國會針對今年1月6日國會大廈攻擊案發起的調查。

美國政治新聞機構Politico與華盛頓郵報報導，川普的前幕僚梅多斯（Mark Meadows）、巴特爾（Kash Patel）、史卡維諾（Dan Scavino）與巴農（Steve Bannon）等4人都被告知，不要配合聯邦眾議院對國會遇襲案所展開的正式調查。

在媒體揭露消息前幾小時，聯邦參議院公布一份報告，鉅細靡遺敘述川普企圖顛覆司法部與推翻去年11月敗選結果的作為。

川普的律師群在給上述4人的信中聲稱，川普的通訊和紀錄受到行政特權和律師與客戶間的保密特權所保護，不會被揭露。

眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」（Select Committee to Investigate the January 6th Attack）傳喚梅多斯等4人及部分暴動參與者，以協助釐清川普掌政下的白宮與數百名擅闖國會的川普支持者之間的關聯。

支持川普的群眾當天強行進入國會大廈，目的是中斷國會認證民主黨籍的拜登勝選的程序。這場動亂造成5人喪命。

梅多斯當時為白宮幕僚長；史卡維諾為川普的社群媒體主任；巴農曾是政治策士，目前仍活躍於共和黨各項行動；巴特爾曾任職於國家安全會議（NSC），川普在選舉失利後任命他在五角大廈擔任要職。

眾院調查特別委員會命令這4人交出文件，並於下週與調查人員面談。

法律專家質疑川普是否能主張他在任期最後幾週的行為享有行政特權，以阻止幕僚發言。但這個問題在法庭上並沒有接受過多少驗證；白宮則表示，將在一定程度上放棄對川普相關紀錄的特權以協助調查。

川普拒不配合的態度，恐迫使眾院特別委員會陷入法律戰，拉長調查時間。

委員會成員希夫（Adam Schiff）推文表示：「前總統仍在試圖阻止傳喚。」他還警告：「這一次，違法證人必須權衡遭到刑事起訴的可能性。」

他說：「美國人應該得到答案。我們將確保他們得到答案。」