五倍券今日上路，北投麗禧溫泉酒店結合一年一度線上旅展加碼搶食，主打年度唯一折扣，祭出住宿券65折、泡湯券72折、SPA券88折起等多重超值優惠券，包含每年熱銷的淡季雅緻山景客房住宿券，線上旅展獨家販售只要9999元，折扣最低65折，每張現省超過5000元。

北投麗禧「雅緻豪華客房一泊二食券」，每張17400元，折扣約75折，平假日皆可入住且不需加價，可享雙人入住高樓層豪華客房一晚，體驗價值2580元＋10％晚間套餐兩客及隔日豐盛早餐。

想和家人來場溫泉度假之旅，首選「雅緻家庭客房住宿券」，每張17900元，折扣約74折，平假日皆可入住且不須加價，家庭客房可四人一同入住享受17坪寬敞空間，自在愜意享受白磺泉與客房迷你吧及迎賓季節水果，並包含翌日豐盛早餐4客。

本次線上旅展主打全年優惠券，不分平假日均可使用，「露天風呂全年券」每張1300元，約72折，盡享占地百坪、挑高九米的露天風呂，包含各式冷熱、桑拿、蒸氣室、無限享用軟性飲料與餅乾小點。