現代人生活忙碌，泡麵料理方便、口味應有盡有，是不少人的果腹首選，其中一包只要10元的印尼泡麵更是「月光族」的救星，對此就有網友不解，「為什麼印尼泡麵可以這麼便宜？」貼文一出隨即掀起熱議。

主計總處近日公布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63%，創下8年半以來新高，不過就有網友發現，在萬物皆漲的情況下，印尼泡麵似乎便宜到不可思議，不禁在PTT「八卦板」以「印尼泡麵不用10元是不是台灣人救星？」為題，PO文指出，網路上購買印尼泡麵40包居然不到300元，等於一包不用10元，「比起來蚵仔麵線都不知道已經一碗幾十元了，還不如三餐吃印尼泡麵」。

原PO不解，面對物價、原物料甚至是國際運費一再上漲，但是「為何印尼泡麵依然可以這麼便宜？有印尼泡麵在台灣，台灣人要餓死實在太困難了！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「去印尼商店買6包50元，口味任選」、「兩袋特價時一包大概6元」、「人家印尼泡麵是之前評比全球最好吃泡麵第一名」、「真的！不到10元熱量將近400卡，根本窮人的超級食物」。

對此，就有內行網友分析背後原因，直言印尼勞工薪資低、物價低，加上大量生產壓低成本，因此銷往海外才能如此便宜；不過也有人吐槽是台灣物價偏貴，「貴到你已經習慣了」，就有網友透露，家中外傭曾提到，這款泡麵在當地，一包不到新台幣3元。