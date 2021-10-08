中華男足7日在亞洲盃資格附加賽首回合不敵印尼，但終場前徐翊被對手犯規撞破眼角，血流滿面卻激起全隊鬥志，攻入寶貴的客場進球，1比2小負也為11日第2回合翻盤點燃希望曙光。左眼角縫了5針的徐翊已無大礙，還豪氣表示自己受傷能鼓舞士氣並換來進球，「這樣值得！」

徐翊7日在中華隊2球落後下替補上陣，第88分鐘他奮力躍起爭頂，頂到球後卻被衝過來的阿斯納維（Asnawi Mangkualam）撞到左眼角，當場倒地血流如注。徐翊被防護人員抬下場後送醫治療，用完5個換人名額的中華隊只能用10人應戰，卻激發出高昂士氣，在那次自由球攻擊由許恆賓射門破網。

「徐翊鼓舞了大家的士氣！」許恆賓說，如果不是徐翊被撞傷振奮士氣，加上林昌倫開出精準自由球、陳庭揚頭槌擺渡助攻，「我也不會這麼幸運（進球）！現在感覺大家士氣都很高昂，也希望自己能夠做好，教練交代的任務，順利取得晉級！」

中華男足隊長吳俊青則還原場內狀況，碰撞後他趕緊喊防護員進來，「那個動作基本上非常危險，包括落地方式，確認他是有意識狀態後，大家還算冷靜，因為傷口有點大，我們沒有可以立即止血的工具，換人名額也用完，當下在思考10個人要做什麼…」

令吳俊青揪心的是，徐翊可能不知道傷口跟出血的嚴重，還說：「我還可以，幫我包起來！」青仔說，沒有止血不可能讓徐翊繼續比賽，「他是真正的勇士！很高興大家把握住這個定位球機會，讓我們保有晉級曙光！」

徐翊浴血換來這顆客場進球，不僅點燃全隊鬥志，讓大家相信奇蹟真的有可能發生，也使中華隊11日只要能以1比0取勝，就能拿下這個系列賽晉級。吳俊青說，不可否認印尼首回合的表現確實優於中華隊，「所以要贏得下一場比賽，需要大家一起付出全部的努力，相信我們自己可以！」