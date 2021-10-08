5G加上疫情的推波助瀾下，元宇宙（Metaverse）概念大爆發，沉浸式體驗被視為發展關鍵，相關技術及人才亦日益受到重視。YahooTV宣布推出「YahooTV沉浸式內容學院」，並首度攜手資策會，聯名開設免費線上「學習認證」課程。

「YahooTV沉浸式內容學院」集結來自包括科碼新媒體、夢想動畫、新媒體藝術家、臺北科技大學、新月映像、必揚實境、NVIDIA等9位產業及學界重量級師資，打造涵蓋8大主題的系列影音節目，以擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、延展實境（XR）等創新技術與內容製作為主，輔以實戰經驗案例，橫跨虛擬網紅、體感娛樂、影像技術、容積捕捉（Volumetrix）技術、多人協作虛實環境等熱門題材，期待整合產官學界跨領域豐富資源與專業技能經驗分享，培育臺灣XR新世代人才。

根據調查，臺灣逾8成（82%）為沉浸式體驗潛力消費者，比例高居全球之冠，顯示臺灣發展元宇宙的潛力極高，可望帶動相關應用人才需求增長。因此YahooTV推出「沉浸式內容學院」系列影音，並加碼與資策會合作開設免費線上「學習認證」課程；YahooTV總製作耿暄表示，「2021年可說是沉浸式體驗元年，相關應用已經進入快速增生期，打團體戰才能加速內容發展，同樣的，人才培育也刻不容緩！」

耿暄進一步說明，「YahooTV延續跨界合作的發展策略，整合全球資源及臺灣內容創作優勢，期待透過串聯產官學界夥伴經驗分享的『YahooTV沉浸式內容學院』，一同培育XR新世代人才，加速臺灣XR產業發展。」

財團法人資訊工業策進會地方創生處副處長洪毓良也分享，新冠肺炎自2020年爆發以來，直接影響人類接下來10年的科技發展，資策會作為數位轉型的化育者，將持續推動新興科技與內容產業整合，驅動內容產業技術突破；而沉浸式內容人才將能帶動臺灣產業更多元豐富的數位經濟活動、創新技術應用、新興商業模式及產業總體經濟成長。

YahooTV沉浸式內容學院集結9位產業及學界先進擔任講師，除了YahooTV虛擬網紅實驗室製作人許朝欽、YahooTV XR內容製作人陳建名之外，還包括科碼新媒體執行長李昀叡、夢想動畫創辦人林家齊、臺灣知名新媒體藝術家黃心健、臺北科技大學互動設計系教授曹筱玥、新月映像執行長小谷創、必揚實境科技創辦人王勇智、NVIDIA亞太區XR業務發展經理王映慈等。

目前YahooTV沉浸式內容學院跨界打造8大主題系列影音，以AR、VR、XR等創新技術與內容製作為主，輔以實戰經驗案例，首波已上線5大主題，涵蓋虛擬網紅、趨勢影像技術、新媒體創新應用、體感娛樂、影劇、藝術應用及虛擬教育等相關內容，預計10月中旬將再推出第二波3大主題。

此外，有鑑於現今企業選才模式轉變，為協助學員提升職場競爭力，結合後疫情正夯的遠距學習風潮，YahooTV與資策會也聯名推出「學習認證」機制，即日起至2021年12月31日前，只要進入資策會CoreLab線上技能成長學習平臺觀看8堂課程，完課率達90％（含）以上並通過隨堂測驗即可獲得數位證書，還可添加認證標章至LinkedIn個人檔案，展現沉浸式內容的專業研習知識，為職涯加分。