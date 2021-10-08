IBM本周向美國地區員工宣布，規訂12月8日以前必須完成新冠疫苗接種，否則將面臨無薪停職。

IBM向員工發布的備忘錄表示，身為聯邦承包商，該公司須遵守美國總統拜登對於政府合約商的疫苗規範，考量到IBM必須符合規訂，以及目前全國接種疫苗相當容易，因此將要求所有IBM美國員工在12月8日以前完成疫苗接種，才能繼續在IBM工作。」

近日一些美企在疫苗政策採取強硬手段。聯合航空先前宣布員工必須接種疫苗，並將解僱未施打疫苗的員工。