美國職棒進入最刺激的季後賽階段，目前美聯、國聯驟死賽已結束，分區系列賽正熱鬧開打，稍早太空人以6：1擊退白襪，光芒以5：0完封紅襪，「雙襪」都在首場分區系列賽輸球，接下來他們得加把勁了，而除了季後賽之外，本季例行賽也發生許多有趣且有看點的事，如天使「二刀流」大谷翔平就是最好的例子。

Shohei Ohtani of the Los Angeles Angels was selected major league player of the year by Baseball Digest and eBay.



Toronto Blue Jays slugger Vladimir Guerrero Jr. came in second. https://t.co/HO0wVCHcAF — Sportsnet (@Sportsnet) October 7 2021

天使本季戰績不佳，但靠著大谷翔平超乎常人的表現獲得許多目光，因為陣中兩名強打卓奧特(Mike Trout)和阮棟(Anthony Rendon)接連受傷，投手群也委靡不振，逼不得大谷翔平拿出兩把刀執行二刀流投打工作，而他的表現也讓外界驚呼連連，打擊部份他敲出46支全壘打、8支三壘安打，跑出26次盜壘，打擊率.257，投球部份9勝2敗，自責分率3.18。

許多媒體都直呼，大谷翔平有非常大機率拿下美聯MVP，藍鳥全壘打王小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)都不是他的對手，而在他拿下美聯MVP前，稍早他先得到一項肯定，美國權威棒球雜誌《棒球文摘》(BASEBALL DIGEST)公佈大聯盟年度球員獎，大谷翔平順利獲選，也成為該獎項52年來首位獲獎亞洲球員。

在這個獎項比拚中大谷翔平擊敗小葛瑞洛，他拿到19張第1名選票，後者僅拿下2張，《棒球文摘》創刊於1942年，可是世界上發行時間最久的棒球雜誌，公信力無話可說，間接證明大谷翔平本季有多受媒體青睞，就算沒奪下全壘打王、打破貝比魯斯(Babe Ruth)103年紀錄，他還是大家眼中最有機會拿下美聯MVP的人。

而幾天前日媒估計他本季若順利拿下美聯MVP，身價將大幅上漲，有望獲天使8年3.2億美元(約90億台幣)天價合約，另據日本《產經體育》對有票選MVP資格全美棒球記者協會會員進行民調，他拿下美聯MVP機率高達97%，此數據完全呼應他拿下《棒球文摘》年度球員獎，證明日本和美國媒體的看法相差不大，若他真拿下美聯MVP，實在不用太意外。