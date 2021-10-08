美國職棒進入最刺激的季後賽階段，目前美聯、國聯驟死賽已結束，分區系列賽正熱鬧開打，稍早太空人以6：1擊退白襪，光芒以5：0完封紅襪，「雙襪」都在首場分區系列賽輸球，接下來他們得加把勁了，而除了季後賽之外，本季例行賽也發生許多有趣且有看點的事，如天使「二刀流」大谷翔平就是最好的例子。
天使本季戰績不佳，但靠著大谷翔平超乎常人的表現獲得許多目光，因為陣中兩名強打卓奧特(Mike Trout)和阮棟(Anthony Rendon)接連受傷，投手群也委靡不振，逼不得大谷翔平拿出兩把刀執行二刀流投打工作，而他的表現也讓外界驚呼連連，打擊部份他敲出46支全壘打、8支三壘安打，跑出26次盜壘，打擊率.257，投球部份9勝2敗，自責分率3.18。
許多媒體都直呼，大谷翔平有非常大機率拿下美聯MVP，藍鳥全壘打王小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)都不是他的對手，而在他拿下美聯MVP前，稍早他先得到一項肯定，美國權威棒球雜誌《棒球文摘》(BASEBALL DIGEST)公佈大聯盟年度球員獎，大谷翔平順利獲選，也成為該獎項52年來首位獲獎亞洲球員。
在這個獎項比拚中大谷翔平擊敗小葛瑞洛，他拿到19張第1名選票，後者僅拿下2張，《棒球文摘》創刊於1942年，可是世界上發行時間最久的棒球雜誌，公信力無話可說，間接證明大谷翔平本季有多受媒體青睞，就算沒奪下全壘打王、打破貝比魯斯(Babe Ruth)103年紀錄，他還是大家眼中最有機會拿下美聯MVP的人。
而幾天前日媒估計他本季若順利拿下美聯MVP，身價將大幅上漲，有望獲天使8年3.2億美元(約90億台幣)天價合約，另據日本《產經體育》對有票選MVP資格全美棒球記者協會會員進行民調，他拿下美聯MVP機率高達97%，此數據完全呼應他拿下《棒球文摘》年度球員獎，證明日本和美國媒體的看法相差不大，若他真拿下美聯MVP，實在不用太意外。
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